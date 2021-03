Covid-19 : l'inquiétude gagne la Gironde, relativement épargnée jusqu'ici

Ils pensaient être à l'abri des contaminations. Mais depuis plusieurs jours, les habitants de la Gironde s'inquiètent face à la progression du virus sur leur territoire "Pour la première fois, on voit de l'inquiétude, confirme Anaïs Delobel, pharmacienne à Bassens, auprès de TF1. Avant, on se sentait très préservé, presque un peu éloigné de toutes ces régions où il y avait beaucoup d'incidence. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est à notre tour."

Les médecins du département se confrontent en effet à une recrudescence des cas positifs. "C'était très calme avant, j'en voyais à peu près un par semaine, explique Alexandre Brelivet, médecin généraliste à Eysines. Et là, depuis un tout petit peu plus de quinze jours, c'est entre cinq et sept par semaine. Et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup plus de jeunes touchés."