Covid-19 : l'Ordre des médecins appelle à la priorité des soignants pour le rappel vaccinal

La campagne de rappel de vaccination anti-Covid-19, dite de troisième dose, a été lancée mercredi en France auprès des personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Cette campagne sera étendue au cours des prochaines semaines à tous les plus de 65 ans, ainsi qu'à d'autres personnes risquant de développer une forme grave, comme celles qui souffrent d'obésité ou de diabète. Mais dans un communiqué publié ce mardi, l'Ordre des médecins appelle à revoir l'ordre des priorités. Il souhaiterait que tous les professionnels de santé aient accès dès à présent au rappel vaccinal.