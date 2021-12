"La 6e vague va venir en janvier" : les craintes de Martin Hirsch face au variant Omicron

"On n'a pas dit un mot de la sixième vague, avec Omicron, qui va venir après, en janvier", a lancé Martin Hirsch à la fin de son interview. Une vague qui pourrait être atténuée selon lui grâce aux comportements des citoyens : "Qu'on essaie de préserver le fait qu'on se retrouve en famille, on le comprend très bien. Mais en revanche, ce n'est pas la peine d'aller faire la bamba partout, sinon on va foutre l'hôpital en carafe", a prévenu Martin Hirsch.

Et de préciser : "Il y a des lits fermés depuis la rentrée parce qu'en France, les 18 mois de rythme fou, ont eu un effet où des professionnels se sont arrêtés de travailler. On a beaucoup moins de recrutement qu'auparavant". Il l'assure, si certains établissements médicaux ont prévu le "plan blanc" pour déployer le personnel et ainsi accueillir plus de patients, cela est loin d’être "un plan miracle".