Covid-19 : la barre des 5000 patients en réanimation dépassée

Lundi 29 mars, le pic de la deuxième vague de l'épidémie, un peu plus de 4900 patients mi-novembre, avait été dépassé. Le pic de la première vague, avec un peu plus de 7.000 patients début avril, reste encore loin.

La progression du Covid-19 en France n'en fini pas de s'envoler. La barre des 5000 patients "en soins critiques" en France, soit les cas les plus graves, a été dépassée ce mardi, selon les chiffres quotidiens de Santé Publique France. L'agence sanitaire, qui a adopté cette nouvelle terminologie après avoir parlé de patients en "réanimation", a fait état de 5072 patients dans ce cas, soit 98 de plus que la veille.

Ces chiffres sont tous en nette hausse sur une semaine. Le 23 mars, soit sept jours auparavant, les hôpitaux comptaient 26.756 malades du Covid-19, dont 4634 étaient en réanimation. L'épidémie avait causé ce jour-là 292 morts et le taux de positivité était de 7,9%.

Ces statistiques inquiétantes, malgré la campagne de vaccination en cours et les restrictions renforcées dans les départements les plus touchés, alimentent les spéculations à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire mercredi. Nombreux sont ceux qui appellent notamment à la fermeture des écoles, alors que le nombre de cas ne cesse de s'y multiplier et que les fermetures de classes sont de plus en plus courantes. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a proposé de décaler les vacances de printemps.