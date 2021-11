Covid-19 : la CNIL déplore toujours des irrégularités dans les dispositifs sanitaires

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) perd patience. Dans son quatrième avis publié ce mardi, l’autorité, garant français de la protection des données, déplore plusieurs dysfonctionnements dans les dispositifs contre le Covid-19 alors que la 5e vague frappe le pays. Mais surtout, elle exige plus d’informations du gouvernement pour évaluer l’ensemble de ces outils.

Après plus d’un an et demi d’épidémie, l’autorité s’est en effet de nouveau penchée sur l’efficacité des dispositifs sanitaires, notamment du pass sanitaire. Et au terme de 42 opérations de contrôle, adresse son bilan aux parlementaires. D’abord, à propos du fichier “Contact Covid”, la CNIL pointe une “conservation trop longue des données de santé” des utilisateurs et une “information des patients” trop “incomplète”, ce qui peut craindre un mauvais traçage des futurs cas Covid. Le dispositif mis en place par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) permet en effet à votre médecin, à l’assurance maladie ou à l’agence régionale de santé, de détecter les cas contacts après une contamination.