La Corse-du-Sud est-elle la "championne de France" de la vaccination ? À Ajaccio comme dans le reste de la Corse-du-Sud, on vaccine davantage en proportion qu'ailleurs en France. − PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

LEADER - En proportion de sa population, la Corse-du-Sud serait le département où l'on vaccine le plus, affirme Marlène Schiappa. C'est exact : près de 11% de ses habitants ont reçu les deux doses nécessaires.

Si elle est née à Paris, Marlène Schiappa conserve des attaches en Corse, dont une partie de sa famille est originaire. La ministre déléguée en charge de la Citoyenneté n'hésite d'ailleurs à glisser des références à l'Île de Beauté lors de ses prises de parole. Ce fut le cas ce vendredi matin sur LCI : interrogée par Jean-Michel Apathie à propos de la campagne de vaccination, la représentante du gouvernement a assuré que la Corse-du-Sud était aujourd'hui la "championne de France".

"On parle beaucoup de la Corse dès qu'il y a la moindre chose un peu polémique ou négative, il faut aussi célébrer les belles réussites", a-t-elle renchéri. Après vérifications, on constate que c'est en effet le cas : le pourcentage de la population ayant reçu les deux doses des vaccins est en effet plus élevé qu'ailleurs, et environ 2 fois et demi plus important que dans les départements à la traîne.

Un département volontariste

Pour suivre l'avancée de la vaccination en Corse-du-Sud, rendez-vous sur le site Covid Tracker, qui met en forme les données officielles partagées par Santé Publique France. On découvre ainsi que 39.533 personnes ont pour l'heure reçu au moins une dose de vaccin, soit 25.46% des habitants. Pour autant, ce chiffre ne dit pas tout. Pour assurer une protection optimale, les vaccins nécessitent généralement l'injection d'une seconde dose (à l'exception de celui produit par Janssen). Il convient donc de se pencher sur les personnes ayant reçu l'ensemble des doses requises.

La carte ci-dessus, aussi accessible via ce lien, permet de visualiser le pourcentage de la population totalement vaccinée par département. On peut en quelques secondes constater qu'avec 10,9% de ses habitants, la Corse-du-Sud est en tête. Les territoires qui tendent vers le rouge montrent quant à eux les endroits où la vaccination a pris du retard. En Île-de-France notamment, où il faut toutefois préciser que le nombre de doses à injecter est bien supérieur, eu égard à la population globale plus importante. Notons aussi que la Haute-Corse présente, elle aussi, des chiffres encourageants.

Marlène Schiappa a expliqué il y a quelques jours au site Corse Net Info qu'elle avait aidé à faciliter l'approvisionnement des doses sur l'île. "Quand Michel Mozziconacci, (président de l'ordre régional des médecins de Corse) m'a alerté pour dire que ce centre de vaccination fonctionnait bien, mais qu'il fallait que ça aille un peu plus vite au niveau de l'arrivée des doses de vaccin, j'ai relayé la demande auprès du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui y a été très sensible", a assuré la ministre. À partir des données de Santé Publique France, on remarque qu'il est aussi possible d'établir une liste des départements où l'on vaccine le plus par rapport à la population globale. Et logiquement, de ceux où la vaccination a jusqu'à présent concerné la part la plus faible des habitants. Ce qui aboutit au classement qui suit, représenté sous forme d'infographie (cliquez ici si vous ne le voyez pas s'afficher).

En résumé, il est donc exact qu'en cette mi-avril, on observe un volontarisme de la Corse-du-Sud en matière de vaccination. Une mobilisation qui fait du département celui en France où la part de la population ayant reçu les deux doses est la plus élevée. En revanche, on constate aussi que certains territoires sont bien moins avancés, à peine 4% de leur population ayant à ce jour reçu toutes les doses nécessaires à une protection efficace contre le virus.

