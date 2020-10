Covid-19 : la France a-t-elle vraiment les plus mauvais chiffres en Europe ?

C'est un record absolu en Europe. Avec 42.032 nouvelles infections au Covid-19 vendredi, plus de 45.000 ce samedi, plus de 50.000 ce dimanche, la France a enregistré le nombre de cas le plus élevé sur le continent depuis le début de la pandémie. Pourtant, ailleurs en Europe, le virus continue de se propager. Une circulation tellement importante que les restrictions se multiplient, allant même jusqu'au confinement en Irlande et au Pays-de-Galles. Alors pourquoi, en termes de nombre de cas, la France fait-elle office de mauvaise élève ?

Pour Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, la France ne mérite pas forcément de porter le bonnet d'âne. "Dans tous les pays d'Europe, le nombre de cas est sous-estimé", explique-t-il à LCI. "A moins de réaliser des dépistages nationaux massifs, personne n'identifie les cas totalement asymptomatiques", poursuit-il. Selon lui, le nombre de cas détectés ne reflète pas forcément le niveau de circulation du virus. "Lorsque nous disons qu'il y a 42.000 cas dans la journée en France, c'est parce que 42.000 personnes ont été testées positives aux tests PCR. Mais si nous avions réalisé dix fois plus de tests, peut-être en aurions-nous trouvé beaucoup plus."