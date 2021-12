Covid-19 : la France, championne du monde des contaminations quotidiennes ?

ÉPIDÉMIE - Avec plus de 179.000 contaminations détectées mardi soir, des internautes assurent que la France a battu le record mondial de nouveaux malades du Covid en 24 h. Mais les États-Unis sont loin devant.

Avec la circulation du variant Omicron, le nombre de nouveaux malades diagnostiqués chaque jour en France explose. La barre des 100.000 nouveaux cas quotidiens a été franchie le jour de Noël et, hormis dimanche 26 et lundi 27 en raison des faibles remontées des dépistages, le bilan quotidien n’est pas redescendu depuis, au contraire : 179.807 cas ont été détectés mardi et 208.099 mercredi. Mardi 28 décembre, la France aurait même battu le record du monde de nombre de nouveaux tests positifs en 24 h, à en croire des internautes.

"C’est passé inaperçu, pourtant hier la France s’est retrouvée championne du monde. Du Covid", a avancé une utilisatrice de Twitter mercredi, photo d’un tableau à l’appui. Sur celui-ci, on s’aperçoit que la France est en haut du panier, pour cette journée du 28 décembre, avec ses plus de 179.000 cas en 24h, devant le Royaume-Uni avec 129.471 cas, l’Italie avec 78.313 cas et les États-Unis avec 72.736 cas. La source de ce tableau n’est pas renseignée, mais pour vérifier ces chiffres, il suffit de se rendre sur la plateforme "Our world in Data" qui, comme son nom l’indique, centralise toutes les données officielles sur l’épidémie des différentes autorités de santé dans le monde.

Pour la journée du 28 décembre, la France n’est pas en tête en termes de contaminations. Elle est dépassée par les États-Unis qui n’ont pas recensé près de 72.000 cas, mais 377.014 cas en 24h, d’après les bilans collectés par la plateforme. Des chiffres qui peuvent se retrouver aussi sur le site de l’université Johns Hopkins et sur le site du New York Times, qui réalise lui-même un décompte des malades et des décès par jour dus au Covid. Le décalage important entre ces deux bilans peut s’expliquer par le décalage horaire : par exemple, Washington a 6 heures de retard sur la France. Maintenant, si l'on prend en compte le nombre de cas quotidiens en réalisant une moyenne sur la semaine, la place de la France est tout autre. L’Hexagone reste sur le podium, mais n’est n'est pas en pole position. Avec 265.427 contaminations, les États-Unis battent tous les records, suivis du Royaume-Uni avec 113.940 cas. Arrive ensuite la France, avec 87.511 cas détectés chaque jour en moyenne.

Nombre de nouveaux cas quotidiens, des États-Unis à l'Inde, en moyenne sur les 7 derniers jours − Our World in Data / Johns Hopkins University

Le 29 décembre, Paris n’est pas non plus "champion du monde" des contaminations par jour : les États-Unis se trouvent toujours loin devant avec 489.267 cas rapportés en 24h et sont suivis par le Royaume-Uni, qui a enregistré 223.621 cas. En revanche, le jour de Noël a été significatif pour la France puisque 104.611 nouvelles personnes ont été testées positives, selon les chiffres du gouvernement. Aux États-Unis, on comptait "seulement" 56.953 cas, d’après "Our world in Data", un bilan pouvant apparaître faible en raison de la période des fêtes. Pour preuve, le Royaume-Uni n'a fait remonter aucun cas positif ce jour-là.

