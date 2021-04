Covid-19 : la France sur le point de franchir officiellement la barre des 100.000 morts Un patient malade, décédé du Covid, à l'hôpital Robert Boulin de Libourne. − PHILIPPE LOPEZ / AFP

VICTIMES – Ce jeudi 15 avril risque de voir le nombre officiel de décès liés à l’épidémie de Covid-19 en France dépasser le cap des 100.000. Soit l’équivalent d’une ville telle que Nancy. Un hommage aux morts devraient avoir lieu, sans qu'une date précise ne soit connue.

La France pourrait bien franchir officiellement ce jeudi soir le triste seuil des 100.000 morts du Covid-19. Selon les derniers chiffres officiels, le coronavirus a en effet provoqué 99.777 décès dans le pays depuis le début de l’épidémie. Sous l’effet de la troisième vague, le nombre de décès quotidiens dépasse ces derniers temps les 250 en moyenne, et tourne désormais autour de 300 (297 mercredi soir). Si la première vague a été particulièrement violente (près de 30.000 morts entre mi-mars et mi-mai 2020), la grande majorité des décès sont survenus depuis fin octobre (environ 65.000), conséquence d'une deuxième vague qui ne s'est jamais échouée, puis d'une nouvelle forte reprise épidémique durant l'hiver, portée par le variant anglais du coronavirus, plus contagieux. Parmi tous ces morts du Covid, plus de 26.000 personnes ont perdu la vie en Ehpad.

Avant la France, deux pays européens ont déjà franchi la barre des 100.000 morts : le Royaume-Uni, le 26 janvier dernier, et l’Italie, le 8 mars. Le gouvernement a promis ce mercredi 14 avril un "hommage" futur aux victimes de l'épidémie, sans donner de date. "Toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie, avec encore une fois, la stratégie de freinage et le développement de la vaccination, mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la Nation", a assuré Gabriel Attal, à l'issue des Conseils de défense et des ministres. Pour l'heure, "la troisième vague n'est pas derrière nous" et "le pic des hospitalisations n'a pas encore été atteint, cela signifie que nous avons encore devant nous des jours très difficiles", a prévenu par ailleurs le porte-parole.

Bientôt une nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron ?

Selon une source gouvernementale, Emmanuel Macron pourrait de nouveau s’adresser aux Français d’ici la fin du mois. D’après RTL, ce pourrait être justement à l’occasion du franchissement de ce cap des 100.000 morts. Déplacement, prise de parole ou simple message écrit... Tout n'était pas "encore calé" en début de semaine, selon les informations de la radio. Interrogé par Le Parisien à l’occasion des deux ans de l’incendie de Notre-Dame, le président, traçant un parallèle entre cet événement et la crise sanitaire, a en tout cas d’ores et déjà exprimé une pensée pour "toutes celles et ceux qui sont tombés de cette épidémie", ainsi que pour leurs proches. La période "a été si cruelle pour nos concitoyens, qui n’ont parfois pas pu accompagner, dans les derniers instants ou dans la mort, un père, une mère, un proche, ou un ami", ajoute le chef de l’État. Comme le rappelle l’AFP, 100.000 victimes, c’est presque tous les habitants de Nancy, 42e ville de France (104.000 au dernier recensement) et un peu plus que ceux de Tourcoing (43e ville du pays, 97.000 habitants). C’est aussi plus que les 76.000 habitants de la Lozère, département le moins peuplé du pays, ou que la population de Compiègne (40.200 habitants) et celle de Beauvais (55.000) réunies.

Mais ce seuil des 100.000 décès serait en réalité franchi depuis déjà plusieurs semaines, rapporte Le Monde, selon qui le bilan de l’épidémie, déjà très lourd, est sous-estimé. Le quotidien souligne en effet que pour les dix derniers mois de 2020 (ce qui correspond aux deux premières vagues épidémiques), le centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm (CépiDc), dont les chiffres sont plus fiables que ceux de Santé Publique France, comptabilise plus de 11.000 décès de plus que SPF. Et cet écart entre les bilans aurait continué de se creuser depuis début 2021. Ainsi, lorsque la France comptera officiellement plus de 100.000 morts, elle en comptera déjà en fait... plus de 110.000.

Richard Duclos