Covid : vers un test sérologique rapide et gratuit avant la première dose de vaccin

Pour répondre à cette problématique, la HAS recommande donc de déployer des tests sérologiques rapides, appelés TROD, dans les centres de vaccination. En prélevant une goutte de sang sur le bout du doigt juste avant la première injection, le futur vacciné saura s'il a, ou non, des anticorps. En cas de résultat positif - la réponse doit intervenir en 15 minutes, durant le temps de surveillance après la vaccination - il n'aura alors pas besoin de prendre rendez-vous pour une seconde injection, et aura terminé son cycle vaccinal.

Selon la HAS, cette recommandation "permettrait de simplifier le schéma vaccinal des personnes concernées et de mieux protéger la population dans son ensemble en vaccinant plus rapidement plusieurs millions de personnes supplémentaires dans les créneaux et avec les doses ainsi libérées". Une préconisation qui intervient plus de six mois après le début de la campagne de vaccination, car "nous arrivons dans une phase qui vise des personnes plus jeunes, susceptibles de faire des formes asymptomatiques".

Toutefois, Dominique Le Guludec appelle à ce que ce test sérologique "ne soit pas obligatoire", "ne désorganise pas" la campagne de vaccination et soit "gratuit". Cette recommandation ne s'applique qu'avant la première dose, sans limite d'âge.