Covid-19 : la HAS recommande une 3e dose de vaccin pour 3,5 millions de soignants

Au lendemain de l'aval de l’Agence européenne du médicament, l'avis de la Haute autorité de Santé était très attendu. L'organisme de santé publique s'est prononcé ce mercredi sur l’administration d’un rappel du vaccin Pfizer, six mois après la deuxième injection, excluant pour l'heure sa généralisation à tous les majeurs et la recommandant uniquement pour certaines professions.

Pour rappel, après l'autorisation ce lundi par l'institution européenne de cette troisième dose pour les plus de 18 ans, il revient désormais à chaque État membre, de l'approuver ou non.

Dans le détail, la Haute autorité de Santé préconise dans ce nouvel avis l'administration d'une dose de rappel pour les personnels de santé de plus de 18 ans, pour les personnels travaillant dans le transport sanitaire - quel que soit leur mode d'exercice, y compris bénévole - ainsi que pour les personnels travaillant dans le secteur médico-social, soit quelque 3,5 millions de soignants. Également concerné, "l'entourage des personnes immunodéprimées", soit entre 350.000 et 400.000 personnes.

Dans la continuité de ce qui s'applique déjà aux plus de 65 ans et aux immunodéprimés éligibles à ce rappel vaccinal depuis le 1er septembre, l'idée générale est de réduire les risques de transmission du virus aux personnes les plus fragiles, précise la HAS.