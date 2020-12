Covid-19 : la Haute autorité de Santé donne son feu vert au vaccin Pfizer Un groupe parlementaire a proposé d'adopter un "permis vert" pour les personnes vaccinées au coronavirus. − Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

FIN DU SUSPENSE - Après l'avis favorable pour la commercialisation du vaccin Pfizer-BioNTech, l'avis formel de la Haute autorité de santé (HAS) restait nécessaire en France pour donner le coup d'envoi de la campagne. Il a été rendu ce jeudi.

C'était la dernière étape réglementaire à franchir avant de lancer la campagne de vaccination en France. Comme elle s'y était engagée, la Haute autorité de la Santé a rendu ce jeudi son avis concernant au vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer/BioNTech. L'autorité publique indépendante a en effet conclu que ce vaccin pouvait "être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus et y compris les plus âgées du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant".

La "stratégie de priorisation" déjà annoncée, et qui consiste à commencer par les populations les plus à risque de forme grave et les plus exposées au risque d'infection, reste valable pour ce vaccin, ajoute l'avis de l'autorité sanitaire.

A chaque pays de repréciser sa stratégie vaccinale

Pour rappel, lundi 21 décembre, le feu vert de l'Agence européenne du médicament, entériné par la Commission européenne, a ouvert la voie à l'administration du vaccin germano-américain Pfizer-BioNTech dans les 27 pays de l’UE. Mais comme pour chaque autorisation de mise sur le marché délivrée, il revenait ensuite aux différents pays membres de reprendre la main pour préciser la stratégie vaccinale et l'organisation logistique de la campagne. C'est en ce sens qu'en France, un avis formel de la Haute autorité de santé (HAS) était nécessaire et attendu. Il s'agissait avant tout de préciser la marche à suivre et les conditions d'administration, de définir le public prioritaire et d'émettre éventuellement des réserves, nous avait précisait alors l'instance. Et de souligner : "Il n'est pas question de remettre en cause la balance bénéfice-risque".

"En fonction de l'avis, si elle nous dit qu'on peut y aller, alors nous commencerons dès le 27 décembre avec de premières vaccinations", avait indiqué mardi dans la matinée Olivier Véran depuis un entrepôt de Seine-et-Marne, quelques heures avant que la HAS ne vienne préciser son timing. Le suspense désormais levé, de premiers patients devraient ainsi être vaccinés dès dimanche sur le Vieux continent et dans l'Hexagone.