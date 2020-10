La justice suspend la fermeture des salles de sport à Rennes mais maintient celle de Lille

C'est une victoire qui sonne comme un triomphe pour les gérants de salles de sport rennaises. Ils ont obtenu ce jeudi gain de cause devant le tribunal administratif, qui a suspendu la fermeture de leurs établissements par arrêté préfectoral. Le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l’article 4 de l’arrêté de la préfète d’Ille-et-Vilaine qui prévoyait d'interdire l’accueil du public dans les salles de sports et gymnases situés sur le territoire de Rennes Métropole jusqu'au 10 octobre 2020.

"La liste exhaustive des foyers de contamination recensés en Bretagne au 11 septembre 2020, en cours d’investigation ou maîtrisés, ne comporte aucun établissement de cette catégorie", a noté le juge des référés dans son ordonnance qui souligne que l'interdiction porte "une atteinte grave et immédiate à leur situation économique et financière, déjà impactée par la fermeture imposée durant le confinement". Pour lui, les salles de sport privées ne peuvent pas "être regardées comme des lieux de propagation active du virus Covid-19" en l’état des données et informations soumises au tribunal. Il a ajouté que la mesure n'était pas "nécessaire et adaptée aux buts poursuivis" de lutte contre le virus.