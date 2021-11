Covid-19 : la pandémie a officiellement fait 5 millions de morts dans le monde, un chiffre largement sous-estimé

Le bilan de la pandémie de covid-19 a franchi un nouveau cap. Plus de cinq millions de personnes sont décédés du virus dans le monde depuis que l'OMS a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine, selon un comptage réalisé par l’AFP lundi à partir de bilans officiels.

Et si le nombre de décès quotidiens à travers le monde est repassé, pour la première fois depuis près d’un an, sous les 8000 début octobre, la situation est disparate selon les continents.

Mais ce bilan qui s'appuie sur les décès comptabilisés par les autorités de santé nationales ne représente qu'une part des décès réellement liés au coronavirus. En comptant la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé, selon les estimations de l'OMS.

En Europe d'abord, l'épidémie connaît une nouvelle hausse. "Le nombre total de cas et de décès du Covid-19 est en train d'augmenter pour la première fois depuis deux mois, cela est dû à la hausse actuelle de l'épidémie en Europe, qui surpasse le déclin observé dans les autres régions du monde", a expliqué jeudi Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, lors d'une conférence de presse.

La hausse du nombre de décès connue dans cette région est principalement due à l'évolution de la situation dans l'est de la région. En Russie notamment, plus de 1000 personnes décèdent du Covid-19 chaque jour en moyenne depuis le 20 octobre, selon les chiffres officiels. Un bilan largement sous-estimé d'après les autorités. Si les bilans quotidiens font état de 239.693 décès au 1er novembre, l'agence nationale des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des morts du Covid, déplorait fin septembre un bilan bien pire : près de 450.000 morts.

L'Ukraine et la Roumanie sont les deux pays d’Europe qui enregistrent le plus de décès quotidiens après la Russie, avec respectivement 546 et 442 morts par jour en moyenne sur les sept derniers jours.