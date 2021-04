Covid-19 : la pandémie à un point "critique", alerte l'OMS

"La semaine dernière, nous avons enregistré le quatrième plus grand nombre de cas en une seule semaine jusqu'à présent (...) Et ce, malgré le fait que plus de 780 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le monde", a-t-il ajouté.

Selon l'organisation, la pandémie de Covid-19 pourrait être maîtrisée en "quelques mois" si les bonnes mesures étaient prises. Tedros Adhanom Ghebreyesus a ainsi rappelé une fois de plus que les vaccins étaient des outils "vitaux et puissants", mais a appelé les États et la population à suivre encore et toujours les mesures qui fonctionnent: distanciation physique, masques, hygiène des mains, ventilation, dépistage, recherche des contacts, isolement et quarantaine.