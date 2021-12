Covid-19 : la présence du variant Omicron est-elle sous-évaluée en France ?

Or, contrairement au Royaume-Uni ou au Danemark, la France séquence beaucoup moins. Selon les déclarations de Gabriel Attal mardi matin, en France, "on fait plus de 10.000 séquençages par semaine". Parallèlement, au Royaume-Uni, le nombre de tests séquencé, en moyenne sur le mois de novembre, tournait autour de 55.000 séquençages par semaine, selon les données recueillies par le consortium anglais "Covid-19 genomics UK consortium".

Pour autant, pour Etienne Simon-Loriere, chercheur à l’institut Pasteur, la différence du nombre de cas détectés de variant Omicron entre la France et le Royaume-Uni ne s'explique pas par un défaut de séquençage en France. "Il y a des efforts qui sont très intenses de séquençage et de criblage qui font que nous sommes en mesure déjà de voir les premiers cas" du variant Omicron assure le responsable du groupe Génomique évolutive des virus à ARN.

Si Etienne Simon-Loriere reconnait le "décalage clair sur la circulation d'Omicron" en France par rapport au Royaume-Uni, il l'explique surtout par un aspect purement épidémiologique. "Il y a moins de contact historiquement entre la France et l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et l'Angleterre par exemple. Dans l'autre sens, il y a un autre variant qui s'appelle B-B640, qui circule beaucoup en France et quasiment pas en Angleterre ou au Danemark, et qui lui, vient d'un pays d'Afrique francophone", souligne-t-il.