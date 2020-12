Covid-19 : la radiothérapie pour soigner les patients sévèrement atteints, une piste prometteuse

"Ce lien pneumopathie-radiothérapie remonte aux années 1930-1940 où des publications américaines décrivent que l’irradiation du poumon à très faible dose permettait de guérir rapidement certains patients qui avaient des infections bactériennes ou virales", raconte le chercheur au magazine . "Quand la première vague de Covid a commencé, en janvier 2020, à un moment où personne ne savait trop quoi faire, il y a eu une discussion chez tous les cancérologues radiothérapeutes de la planète de savoir s’il fallait déterrer cette idée et utiliser en désespoir de cause la radiothérapie à faible dose."

Si certains scientifiques se sont montrés sceptiques, d'autres ont décidé de tenter l'expérience avec un faible nombre de patients. Aux États-Unis, en Iran, en Inde, en Espagne, au Brésil, les résultats encourageants. A l’université Emory, à Atlanta, les premières données montrent qu'avec une irradiation faible, il n'existe aucun risque d’aggravation et qu'il y a même une amélioration rapide de l'état des patients. Une équipe de l’université Shahid Beheshti des sciences médicales de Téhéran rapporte aussi une amélioration de l'état de certains patients. Et fin novembre, une équipe madrilène a publié avec des conclusions positives avec des doses encore plus faibles qu'à Atlanta. "En résumé, tout le monde arrive à la conclusion que les faibles doses sont bien tolérées, qu’il n'y a pas d'aggravation majeure des patients induite par les radiations, et qu’il y a des patients qui s'améliorent réellement", indique Éric Deutsch.