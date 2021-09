Covid-19 : la santé psychique des jeunes fortement impactée par la pandémie, alerte SOS Amitié

Plus d'un an et demi après l'apparition du Covid-19, les répercutions de la pandémie sur la santé mentale sont de plus en plus flagrantes. De nombreuses études tendent à prouver les souffrances psychiques qu'a engendré cette période sur bon nombre d'individus. Le 11e observatoire des Souffrances Psychiques publié par SOS Amitié ce jeudi confirme une nouvelle fois cette détresse.

Alors que le nombre d'appels s'est fortement accru, le rapport, réalisé pendant la période du premier confinement (mars-mai 2020), de l’entre-deux et du deuxième confinement (octobre-décembre 2020), témoigne d'un accroissement des "situations d'isolement et de détresse". Les jeunes semblent particulièrement touchés.