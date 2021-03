Covid-19 : la vaccination avec AstraZeneca reprend ce vendredi après-midi

La conférence de presse du Premier ministre avait été décalée d'une heure pour attendre les déclarations de l'Agence européenne des médicaments (EMA). C'est chose faite. Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est "sûr et efficace" et n'est pas lié à un risque plus élevé de caillots sanguins, a annoncé ce jeudi 18 mars l'autorité de santé. Suite à cette déclaration, le Premier ministre a affirmé que la vaccination reprendrait dès ce vendredi après-midi en France.

L'agence "dit très clairement que l'efficacité démontrée du vaccin AstraZeneca dans la prévention des hospitalisations et des décès liés au Covid l'emporte largement sur la probabilité extrêmement faible de développer (des) effets secondaires", a fait valoir Jean Castex, avant d'assurer que la reprise du vaccin permettrait d'atteindre les objectifs fixés en termes de vaccination.

"Nous voulons avoir vacciné, d'ici la mi-avril, au moins 10 millions de personnes, soit la totalité des personnes vulnérables volontaires aujourd'hui éligibles à la vaccination : tous les plus de 75 ans et, parmi les personnes de plus de 50 ans, celles qui présentent un facteur de risque", a précisé le chef du gouvernement.

L'échéance suivante a été fixé à la mi-mai avec un cap fixé à "20 millions de personnes, soit la totalité de la population volontaire de plus de 50 ans" et "d'ici mi-juin, 30 millions de personnes, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans volontaires".