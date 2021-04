Covid-19 : la vaccination de nos animaux de compagnie bientôt nécessaire ?

Alors que les doses de vaccins arrivent aux compte-gouttes, des chercheurs planchent déjà sur un sérum spécifique destiné à nos animaux de compagnie. Ce mercredi, la Russie a annoncé l'homologation du premier vaccin au monde contre le Covid-19 à destination de nos amies les bêtes. La trouvaille s'appelle Carnivac-Cov et serait doté d'un taux d'efficacité de 100% selon l'agence vétérinaire et phytosanitaire Rosselkhoznadzor.

Tout d'abord, les données à ce sujet restent limitées. On recense très peu de chiens ou de chats ayant contracté le virus dans le monde. Le premier cas d'un chat testé positif en France a été confirmé en mai dernier. Dans les colonnes de la BBC, la vétérinaire en chef du Royaume-Uni, Christine Middlemiss estime qu'il s'agit d'un "événement très rare" et que les animaux malades présentent des "signes cliniques légers" et se "rétablissait en quelques jours".

Mais certains cas plus inquiétants ont été identifiés dans les parcs animaliers. Début janvier, plusieurs gorilles du zoo de San Diego (dans le sud de la Californie) avaient été testés positifs et placés en quarantaine après avoir manifesté des symptômes. Il s'agissait du premier cas connu de transmission naturelle du virus à des grands singes. L'explication est la suivante : l'être humain et les autres primates possèdent un génome très proche, les gorilles ayant environ 98% de leur ADN en commun. L'épidémie d'Ebola avait décimé les chimpanzés et les gorilles en Afrique.