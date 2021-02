4 questions sur la vaccination chez les médecins généralistes qui débute jeudi

Au vu du nombre de praticiens volontaires et du nombre de doses de vaccin fournies, cette nouvelle étape dans la campagne de vaccination devrait s'amorcer en douceur. Elle n'en reste pas moins importante. À compter de ce jeudi, des Français vont pouvoir se faire vacciner contre le SARS-CoV-2 dans le cabinet de médecins libéraux. Officiellement prévenus le 12 février, ces derniers avaient jusqu'à mercredi 23h pour se manifester auprès d'un pharmacien afin de recevoir en temps et en heure les doses de vaccin nécessaires.

À l’heure de la clôture des inscriptions, 28.844 médecins libéraux, essentiellement des généralistes, se sont portés volontaires , selon le ministère de la Santé. "Pour les détails, on a dû attendre un mail arrivé vendredi, ça laisse peu de temps pour s'organiser", regrette toutefois Claude Bronner, médecin à Strasbourg et président du syndicat Union généraliste. Il revient pour LCI sur les principales caractéristiques du protocole prévu.

Face à la réticence affichée par certains patients comme chez les médecins, Alain Fisher, le Monsieur vaccin du gouvernement, a assuré jeudi sur Europe 1 qu'il s'agit d'"un vaccin pour lequel le taux d’efficacité est très bon" et non d'un vaccin "de seconde zone". Ces effets secondaires "ne remettent pas en cause le rapport bénéfice/risque du vaccin", a de son côté clarifié l'ANSM. "Cela fait quinze jours qu'on raconte que c'est un sous vaccin, cela va être difficile de ramer contre ça", appréhende tout de même Claude Bronner qui ne sait pour l'instant à quel engouement s'attendre lors de la prise de rendez-vous.

Pour rappel, un délai de 4 à 12 semaines est ensuite prévu entre les deux doses. Toutefois, la Haute autorité de santé (HAS) recommande de privilégier un intervalle de 9 à 12 semaines. En cas de retard pour le rappel, la vaccination peut reprendre quel que soit le retard mais une seconde dose doit absolument être administrée, selon la HAS.

S'agissant de la tranche d'âge visée, la Haute Autorité de santé a eu l'occasion de s'en expliquer : "Les données d’efficacité du vaccin d’AstraZeneca (…) présentent des résultats tout à fait satisfaisants qui vont de 62 à 70 % d’efficacité. En raison du faible effectif de participants âgés de 65 ans et plus dans les essais, il n’est pas possible de conclure sur l’efficacité vaccinale dans cette population."

Le médecin ne dispose pas du nombre estimé de doses dont il a besoin, mais d'un seul flacon lors de la première livraison (semaine du 22 février), et de deux ou trois flacons maximum pour la deuxième livraison (semaine du 1er mars). Chaque flacon contient dix doses de vaccin. Les flacons seront livrés aux pharmacies d'officine par les grossistes-répartiteurs au plus tard le 24 février 2021 et devront être retirés par les médecins eux-mêmes, qui choisiront leur officine. Aiguilles et seringues seront fournies. Pour rappel, le vaccin AZ nécessite une conservation entre +2 et +8°C dans un réfrigérateur dédié.

"En tant que médecin, vous réservez vos doses, vous les laissez chez le pharmacien jusqu'aux rendez-vous, c'est tout simple dans l'absolu", résume Claude Bronner, qui ajoute : "encore faut-il avoir suffisamment de patients ensuite pour écouler les doses quand le flacon est entamé".

"On a 48 heures pour vider le flacon à la condition de remettre au frigo du cabinet entre les doses ce qui permet de démarrer une vaccination dans la journée et de continuer avec tous ceux qui veulent", rappelle-t-il, précisant que "s'il n'est pas ouvert, on peut conserver le flacon dans son frigo six mois".