Covid-19 : la vaccination des enfants est-elle vraiment utile ? LCI fait le point sur les données existantes

Après avoir très fortement progressé chez les enfants, le Covid-19 est progressivement en train de ralentir sa course, probablement sous l'effet des vacances. Chez les moins de 10 ans, le taux d'incidence est ainsi de 581, en baisse de 9% sur une semaine. À l'inverse, le taux d'incidence tous âges confondus a augmenté de 7% sur la même période, s'établissant à 545.

En revanche, le nombre d'hospitalisations chez les enfants est de plus en plus élevé. Sur BFM ce mercredi, Olivier Véran a insisté ainsi indiqué qu'il y a "potentiellement plus de risques, statistiquement, de faire une forme grave de Covid quand on a entre 5 et 11 ans, même quand on n'a pas de comorbidités, que d'avoir un effet indésirable grave et réversible au vaccin". Selon le ministre de la Santé, 145 enfants sont aujourd'hui hospitalisés en France, contre 79 le 24 août et 62 le 7 mai. Parmi eux, 27 se trouvent en réanimation sans forcément avoir de comorbidités.