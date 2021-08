Covid-19 : "La vaccination des moins de 12 ans n’est pas une priorité", avance le Pr Didier Pittet

Un an et demi après le début de la pandémie, la contamination des enfants reste peu documentée, rendant la réponse vaccinale à leur apporter d’autant plus compliquée. Sur LCI, l’épidémiologiste suisse Didier Pittet a estimé que celle-ci n’était une "priorité" à l’heure actuelle et que les écoles devraient rester ouvertes au mois de septembre.