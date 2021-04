Covid-19 : la vaccination ouverte à tous les adultes à partir du 15 juin

Le chef de l'Etat a précisé ces nouvelles étapes de la campagne de vaccination dans une série de tweets, introduits par le message "Vacciner, vacciner, vacciner". "Vous avez 50 ans ou plus: rendez-vous le 15 mai pour vous faire vacciner", puis "Vous avez 18 ans ou plus: rendez-vous le 15 juin pour vous faire vacciner".

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé l'élargissement dès samedi de la vaccination à tous les adultes souffrant "de maladies chroniques" , qui ouvraient jusque-là la vaccination uniquement aux 50-54 ans. Ces pathologies sont listées sur le site du ministère de la Santé . "Vous avez 18 ans ou plus et vous êtes vulnérable : dès ce week-end, vous pouvez vous faire vacciner. Prenez rendez-vous sur sante.fr", a ainsi également exhorté Emmanuel Macron.

Ces derniers jours, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer que la France ouvre largement les vannes de la vaccination, comme cela est le cas depuis vendredi dans une grande partie des Outre-Mer (dont la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane). Sur franceinfo, la maire de Paris, Anne Hidalgo, dénonçait même un "scandale" et appelait à "débrider la question de l'âge". "C’est quand même un scandale que des doses ne soient pas utilisées alors qu’il y a beaucoup de gens qui souhaitent se faire vacciner", a-t-elle affirmé. Et d'ajouter : "Il est temps d’être beaucoup plus souple, pragmatique dans la gestion de cette vaccination".