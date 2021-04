Covid-19 : la vaccination ouverte à tous les Français de plus de 55 ans à partir de ce lundi

Un nouveau cap franchi, avec quelques jours d'avance. Alors que la France a passé en fin de semaine le seuil des 10 millions de vaccinés contre le Covid-19, la campagne de vaccination s'élargit dès ce lundi à tous les Français de 55 ans et plus, annonce ce dimanche Olivier Véran. Le ministre de la Santé explique que ce sera possible grâce à deux vaccins, celui d'AstraZeneca et celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi, à raison de "200.000 doses", "avec une semaine d'avance". Il sera proposé "par cohérence et souci d'efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions". Citant les deux autres vaccins autorisés en France, le ministre a rappelé "l'annonce de l'extension de la campagne vaccinale par Pfizer et Moderna à tous les plus de 60 ans à compter du 16 avril".