Le blaireau-furet, nouveau suspect dans la transmission du coronavirus à l'être humain

Et si le blaireau-furet était le second maillon de la chaîne de transmission du coronavirus ? Des experts de l'OMS ont affirmé ce lundi que l'étrange animal pourrait être un des intermédiaires ayant favorisé le passage du Covid-19 de la chauve-souris vers l'être humain. Selon le rapport, plusieurs autres espèces auraient également pu jouer ce rôle comme le chat domestique, le lapin ou le vison, mais aussi des espèces plus rares comme le pangolin ou le chien viverrin (un canidé qui ressemble au raton laveur).

Comme son nom l'indique, le blaireau-furet ressemble fort à un croisement entre les deux espèces. Il a été découvert par le zoologiste français Geoffroy Saint-Hilaire en 1831 et compte cinq sous-espèces, à savoir les blaireaux-furets de Chine, de Birmanie, de Java, de Bornéo et du Vietnam. Celle répandue dans l'Empire du Milieu (melogale moschata de son nom scientifique) est la plus courante et se retrouve notamment dans la région de Wuhan, où les premiers cas humains de Covid-19 ont été signalés fin 2019.

Physiquement, le blaireau-furet adulte mesure entre 33 et 43 centimètres et pèse entre 1 et 3 kilos. Avec ses marques blanches le long du museau et du dos, la fourrure de ce petit mammifère élancé rappelle celle du blaireau. Il dispose de griffes acérées qui lui permettent de grimper dans les arbres et de s'adapter à plusieurs milieux (de la prairie à la forêt tropicale) et plusieurs types de nourriture (graines, fruits, insectes, vers ou grenouilles). À noter qu'à l'instar du putois, il émet une odeur nauséabonde à l'aide d'une glande anale pour se défendre.