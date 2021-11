Covid-19 : le confinement des non-vaccinés n'est "pas nécessaire" en France, estime Emmanuel Macron

Face à cette nouvelle vague épidémique qui touche l'Europe, et à la baisse de l'efficacité vaccinale au fil du temps, la question de la généralisation de la dose de rappel se pose en France. Emmanuel Macron a dit à La Voix du Nord attendre "l'avis des autorités sanitaires" sur le sujet avant de prendre une décision. "Pour les immunodéprimés, les personnes âgées, on sait que le bénéfice-risque est positif. S'il s'avère qu'une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, évidemment, on l'intégrera dans la logique du pass sanitaire", a-t-il fait savoir.