Covid-19 : le Dr Fauci "quasiment certain" que le variant Omicron n'est pas plus grave que le Delta

Des nouvelles rassurantes. Alors que le variant Omicron continue de se propager partout sur la planète, les scientifiques peinent encore à estimer son degré de contagiosité, qui pourrait être accru, ainsi que son éventuelle résistance aux vaccins. Mais un premier élément semble se confirmer : il ne provoquerait pas plus de cas graves que le variant Delta. Le Dr Anthony Fauci, conseiller des présidents américains Donald Trump puis Joe Biden sur la crise sanitaire en est même "quasiment certain".

"Il est quasiment certain qu'il n'est pas plus grave que Delta", a déclaré ce mardi 7 décembre le scientifique. "Il y a quelques signes montrant qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins sévère", a-t-il ajouté lors d'une interview téléphonique accordée à l'AFP, estimant qu'il faudrait encore attendre quelques jours pour en savoir plus. "Je pense que cela prendra encore deux semaines au moins en Afrique du Sud, puis lorsque nous aurons davantage d'infections dans le reste du monde, cela pourrait nous prendre plus longtemps pour voir le niveau de gravité" réel.