Covid-19 : le gouvernement veut allonger l'isolement obligatoire des personnes positives

Cette durée était jusqu'ici réservée aux personnes entrant sur le territoire, notamment pour les voyageurs en provenance des 28 pays classés "rouge" en raison de leur situation sanitaire dégradée. Le respect de ce placement à l'isolement, qui devra se faire dans le lieu déclaré à l'examen, pourra être contrôlé par la police et la gendarmerie, la procédure étant placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Cette décision vise à renforcer le triptyque "tester-tracer-isoler", recommandé par les autorités scientifiques depuis le début de la pandémie. Elle devrait être adoptée lundi prochain au Conseil des ministres, puis examinée par le Parlement dans la semaine, en même temps que l'adoption de la vaccination obligatoire des soignants et non-soignants au contact d'un public vulnérable, ainsi que la présentation d'un pass sanitaire pour accéder aux salles de spectacle et aux cinémas à partir du 21 juillet, et aux cafés, restaurants, centres commerciaux ou encore aux trains et avions à partir du 1er août prochain.