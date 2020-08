Covid-19 : le marathon et le semi-marathon de Paris finalement annulés

"Devant l'impossibilité pour beaucoup de participants de se rendre disponibles pour ces épreuves et notamment ceux, nombreux, venant de plusieurs pays étrangers et se heurtant aux difficultés actuelles de voyages, il a été décidé de donner rendez-vous à tous les passionnés de la course à pied en 2021", explique ASO dans un communiqué.

Un report, puis un autre... et finalement l'annulation. Alors que l’été n’a pas fait disparaître le coronavirus comme certains l’annonçaient et beaucoup l’espéraient, les conséquences de la crise sanitaire continuent de se faire sentir en ce mois d'août. Initialement programmé le 5 avril, avant d'être décalé à deux reprises (d'abord au 18 octobre puis au 15 novembre), le marathon de Paris édition 2020 n'aura pas lieu, ont annoncé les organisateurs de l'épreuve ce mercredi.

Lui aussi décalé deux fois et reprogrammé le 18 octobre, le semi-marathon de Paris n'aura pas non plus lieu cette année, a précisé ASO. L'annulation de l'épreuve parisienne s'ajoute à celles des marathons les plus prestigieux de la planète (New York, Berlin, Boston, Chicago) et décime totalement la saison sur route.