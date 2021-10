Covid-19 : un numéro vert lancé pour la vaccination des personnes âgées

CRISE SANITAIRE - Pour améliorer la couverture vaccinale des plus de 80 ans, dont 13% n'ont reçu aucune dose, le gouvernement lance un numéro vert. Avec l'objectif d'organiser une vaccination à domicile pour les plus vulnérables.

Un numéro pour améliorer la couverture vaccinale des plus âgés. Alors que plus de 500.000 personnes de plus de 80 ans n'ont toujours pas reçu la moindre dose de vaccin en France, près d'un an après le début de la campagne, le ministère de la Santé accélère. Ce mardi, il annonce le lancement d'un numéro vert à destination exclusive de cette tranche d'âge.

Le gouvernement s'inquiète de la faible couverture vaccinale des plus de 80 ans - 87% - inférieure aux autres tranches. "À plus de 85 ans, le risque d'hospitalisation et de formes graves est plus important", rappelle le ministère. "Ces personnes sont moins suivies par un médecin traitant et rencontrent des difficultés pour se déplacer."

Vaccination à domicile ou un rendez-vous chez le médecin

Dès lors, plusieurs solutions ont été mises en place par l'exécutif, comme la vaccination à domicile ou l'envoi de créneaux réservés dans des centres. Le numéro vert, disponible au 0 800 730 957, vient donc compléter l'arsenal de dispositions en direction des plus âgés, plus vulnérables face à la maladie. Le ministère de la Santé précise que cette ligne est ouverte tous les jours, de 6h à 22h.

La personne à vacciner elle-même peut joindre un opérateur via ce numéro, mais aussi "un aidant familial, une aide à domicile, ou toute autre personne prête à aider la personne âgée", indique le ministère. De l'autre côté du fil, plusieurs solutions pourront être proposées : une vaccination à domicile, un rendez-vous avec le médecin traitant, ou avec un infirmier de ville. Alors que la campagne de vaccination contre la grippe a débuté la semaine dernière, le gouvernement précise que ce numéro vert demeure réservé à celle contre le Covid-19. Et qu'il ne représente pas non plus une solution miracle : "C'est un levier parmi d'autres."

Idèr Nabili

