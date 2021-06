Covid-19 : le variant Delta "devient progressivement dominant" en France

"Si on est tous vaccinés, ça ne voudra pas dire zéro circulation du virus, mais ça voudra dire qu’il y aura zéro impact sanitaire, donc zéro impact social, économique, éducatif", a précisé Olivier Véran, qui estime que la vaccination n’est pas encore suffisante chez les soignants. "Je ne peux pas prendre de le risque d’avoir de nouvelles contaminations en Ehpad", a-t-il indiqué, en référence au foyer épidémique lié au variant Delta identifié dans un Ehpad des Landes où deux patients vaccinés sont décédés. "Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu six soignants contaminés dont cinq n'étaient pas vaccinés", précise-t-il. Et de conclure : "On se donne l’été pour voir si la vaccination des soignants en Ehpad progresse". Faute de quoi, "nous irons vers une vaccination obligatoire".