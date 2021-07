Pass sanitaire : loin d'être infaillible ?

Le pass sanitaire est-il un frein à la survenue de clusters lors de soirées ? Un premier exemple français semble en tout cas laisser penser que non. À Bordeaux, 35 personnes ont en effet été testées positives au Covid-19 après avoir assisté des soirées organisées les vendredi 9, samedi 10 et mardi 13 juillet dans une boîte de nuit de la ville, a indiqué dimanche l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué.

Plusieurs participants laissent pour leur part entendre que les organisateurs ont fait preuve de légèreté sur le contrôle du pass sanitaire à partir d'une certaine heure. "Après 2h du matin, ça ne vérifie plus rien !", a écrit un internaute. "On faisait la queue on venait juste de passer les premiers sas de sécurité", commente un autre auprès de LCI, vidéo d'une des trois soirées en question sous les yeux, pour lequel il n'y a pas eu de contrôle d'identité "du tout". Et de poursuivre : "Même un mineur aurait pu rentrer et contaminer ses parents sans qu'ils le sachent."

Si le cas bordelais est le seul recensé en France pour l'heure, d'autres pays ont expérimenté de telles défaillances dans le contrôle du pass sanitaire ces dernières semaines.