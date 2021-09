Covid-19 : dès jeudi, le pass sanitaire étendu aux adolescents

Au tour des 12-17 ans ! Comme leurs aînés, les adolescents âgés de plus de 12 ans et deux mois vont être concernés par le pass sanitaire, à partir de jeudi. Pour certaines activités du quotidien (cinémas, salles de sports, piscines, trains, restaurants, cafés...), ils devront être munis du QR code attestant d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72h ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Le pass sanitaire ne fait toutefois pas l'unanimité, loin s'en faut, auprès du jeune public. Selon les dernières données disponibles, au 23 septembre, 6 ados de 12 à 17 ans sur 10 étaient complètement vaccinés (soit 62%), et 7 sur 10 avaient reçu au moins une dose (soit 71,3%). À l'heure actuelle, environ 1,4 million de jeunes demeurent non-vaccinés. Auguste, 12 ans, en est certain : il ne se fera pas vacciner. Et ce, même s'il va devoir faire une croix sur ses deux heures de tennis hebdomadaires. "Dans ma famille personne n'est vacciné : mon père est totalement contre, ma mère pas vraiment pour", explique à l'AFP cet élève de 5e en banlieue parisienne. "Et moi, je n'en ai pas envie, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ce vaccin", ajoute-t-il.