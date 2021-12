Covid-19 : le pass sanitaire sera-t-il bientôt obligatoire pour travailler ?

Les salariés qui ne présentent pas le pass sanitaire pourraient, eux aussi, connaître quelques désagréments. Dans les lieux déjà concernés par cette mesure, les réfractaires "ne sont plus employés ni payés", explique à LCI Jacques-Henri Robert, professeur émérite de l'Université Paris II Panthéon-Assas, expert du Club des juristes. "Tant qu'ils ne remplissent pas les conditions du pass sanitaire, ils peuvent demander à poser leurs vacances", poursuit-il. Jusqu'à un licenciement ? L'hypothèse existait dans le texte initial, mais a finalement été abandonnée "au cours de la discussion de la loi du 31 mai 2021", précise Jacques-Henri Robert.

Toutefois, "il ne faut pas laisser croire aux salariés qu'il ne peut pas y avoir de licenciement", prévenait l'été dernier Élisabeth Borne. "On avait souhaité dans la loi encadrer la façon dont on pourrait avoir recours au licenciement, en disant notamment que ce licenciement ne pouvait pas intervenir avant deux mois et s'accompagnait d'indemnités pour le salarié. Le Sénat a supprimé cette disposition", avait indiqué la ministre du Travail sur BFMTV. "Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de licenciement, cela veut dire qu'il est moins encadré. On est dans le droit commun du Code du travail."

Pour les salariés sans pass sanitaire, mais dont le travail à distance reste possible, sa mise en place pourrait permettre d'éviter des sanctions. Il y a la "possibilité pour le salarié de se mettre en télétravail", indique le cabinet de la ministre, qui évoque "des congés, des RTT, du sans solde" avant un éventuel licenciement pour les autres. Mais "il n'y a pas de difficulté pour les secteurs déjà concernés", tempère le ministère.