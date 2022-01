Covid : le pass vaccinal en vigueur lundi, ce qu'il faut savoir

Le pass vaccinal, succédant au pass sanitaire, entrera en vigueur à partir de lundi 24 janvier "sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel" vendredi, a annoncé ce jeudi le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. Après deux allers-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat et des débats parfois houleux, le projet de loi avait été approuvé, dimanche dernier, en lecture définitive par les députés, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire.

Ainsi, dès lundi, toutes les personnes d'au moins 16 ans devront justifier d'un schéma vaccinal complet ou posséder un certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de six mois pour obtenir ce nouveau pass. Il sera alors obligatoire pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux (avion, train, bus). Un test négatif, qu’il soit antigénique ou PCR, ne suffira plus pour activer le dispositif.

Quid des moins de 16 ans ? Il ne leur sera pas utile, a assuré le chef du gouvernement. Pour les 12-15 ans cependant, le pass sanitaire continuera d'être exigé pour entrer dans les lieux cités ci-dessus. Pour toutes entrées dans les Ehpad, dans les hôpitaux ainsi que dans les établissements médico-sociaux, là encore la règle reste la même : seul un test PCR ou antigénique négatif sera demandé.