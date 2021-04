Le pic épidémique atteint "d'ici 7 à 10 jours" : à quoi faut-il s'attendre ?

"La ligne est d'enrayer la vague épidémique qui monte et qui est forte pour retrouver davantage de liberté de l'autre côté de cette vague et vivre un printemps plus serein", a déclaré le ministre de la Santé. Et de préciser : "Je crois que les mesures annoncées vont permettre d'avoir un impact fort sur la dynamique épidémique. Il faut entre sept et dix jours pour mesurer l'efficacité des mesures et, ensuite, il faut attendre deux semaines pour atteindre le pic de réanimation, ce qui devrait être fin avril."