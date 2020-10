Le port du masque obligatoire étendu aux enfants à partir de 6 ans à l'école

Cette extension du port du masque obligatoire aux enfants à partir de 6 ans était réclamée depuis longtemps par certains scientifiques. Fin août, un collectif de professionnels de santé avait jugé dans une tribune publiée par Le Parisien que "l’école n’est pas prête pour la rentrée" et proposait notamment d'instaurer le port du masque obligatoire dès l'école primaire. "Nous proposons de recommander le port du masque en lieu clos pour tous les élèves de plus de 6 ans", écrivent-ils dans leur tribune. Selon eux, "les enfants de moins de 11 ans sont aussi contaminants que les adolescents ou les adultes". Plusieurs études publiées récemment montrent en effet que bien que souvent asymptomatiques, les enfants seraient tout aussi fréquemment infectés par le virus que les adultes et bien plus contagieux.

Pour proposer cette mesure, les auteurs de la tribune se sont inspirés des exemples à l'étranger : "Dans les écoles chinoises et sud-coréennes, le masque est porté dès la maternelle" et "en Espagne, en Italie et dans certains Länder allemands, il est obligatoire dès 6 ans", argumentent-ils.