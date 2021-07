Covid-19 : le Portugal élargit l'usage du pass sanitaire aux hôtels et restaurants

Un dispositif qui ne semble pas effrayer les touristes. "Je trouve que c'est une mesure intéressante surtout avec les cas qui augmentent ici. C'est une bonne précaution", se réjouit ainsi une Anglaise en villégiature dans la capitale. En revanche, le patron de l'établissement est nettement moins enthousiaste. Pour lui, c'est le début d'un casse-tête "Certains viennent avec un papier, d'autres avec un QR code, mais on n'a pas de quoi les lire, donc on fait un simple contrôle visuel. On n'a aucun moyen de vérifier l'authenticité des pass sanitaire", reconnaît José Andrade Loles, le gérant de la cafétéria "Sao Nicolau".

Dans l'hôtellerie, cette exigence s'appliquera tous les jours et sur l'ensemble du territoire. Aucun problème là non plus pour une famille espagnole qui arrive vaccinée. Mais c'est une mauvaise surprise pour un jeune homme qui n'est pas en possession d'un pass sanitaire. "J'étais inquiet, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je dois me faire tester en urgence", s'angoisse-t-il. Heureusement, l'hôtel a tout prévu et met à disposition de ses clients des autotests. "C'est un peu plus de travail, certes, pour contrôler tous les clients, mais ce n'est pas si long et c'est un pas en avant pour rassurer tout le monde", admet Fabio Aguiar, le patron de l'hôtel "Da Baixa".

Le Portugal attend des millions de touristes cet été et espère grâce à eux relancer son économie durement touchée par la crise sanitaire, mais avec autant de personnes qui devront se faire dépister plusieurs fois durant leur séjour, les centres de test risquent d'être débordés, alors les pharmacies sont également mises à contribution. Ainsi, dans de nombreuses officines du centre-ville, on teste à plein régime.

Un groupe de Français a par exemple réussi à obtenir l'un des derniers créneaux disponibles. "C'est 25 euros par personne pour un test antigénique", souligne l'une des touristes. Une dépense supplémentaire dont ils se seraient bien passés. "C'est plus compliqué : payer en plus, attendre de faire des démarches pour avoir des remboursements. Oui, évidemment que c'est gênant", confirme la jeune femme.