Covid-19 : le Pr Delfraissy anticipe une reprise épidémique après "le 10 janvier"

Risque-t-on de voir surgir une troisième vague, quelque temps à peine après la deuxième ? "Ce risque n'est pas négligeable, mais il faut tout faire pour l'éviter", a déclaré l'immunologiste au Parisien . "Ce rebond pourrait-il survenir à la mi-janvier ou plus tard ? La réponse est oui, le modèle n'a pas changé, le virus va continuer de circuler au fil de l'hiver. L'arrivée des vaccins n'aura pas d'impact sur le premier trimestre 2021 et très peu sur le deuxième. Ce début d'année ne sera pas différent de 2020. Tenons bon !"

Le Pr Delfraissy a détaillé les prochains traitements disponibles en 2021. En attendant leur mise sur le marché, il estime qu'il faudra aux Français rester prudents "encore trois à six mois". "Des tests plus performants devraient arriver en février, assure-t-il. Un nouveau médicament à base d'anticorps monoclonaux pourrait aussi être validé à la même période. Il s'agit d'isoler les anticorps des patients qui ont eu le Covid, de les reproduire en grande quantité en labo et de les injecter à titre préventif, pour éviter notamment des formes graves. [...] La science avance, dans le silence, mais elle avance. En attendant, restons extrêmement prudents encore trois à six mois. C'est le dernier effort !"