Covid-19 : le Pr Fontanet "pas particulièrement inquiet pour cet automne"

Avec refroidissement prochain des températures, la France ne devrait pas couper à une prochaine vague de Covid-19. "Comme l'année dernière, le virus va se remettre à circuler. Les gens vont être un peu plus en intérieur et à ce moment-là, on va assister à une nouvelle poussée", affirme sur LCI le professeur Arnaud Fontanet. Alors qu'entre 80 et 90% de la population est désormais immunisée, soit grâce au vaccin, soit à la suite d'une infection, le membre du Conseil scientifique estime que cette nouvelle vague prendra appui sur le réservoir des non-vaccinés.

L'épidémiologiste insiste également sur l'importance de la troisième dose. "À distance de la vaccination, on se rend compte que l'efficacité l'infection diminue et on redoute qu'en parallèle chez les personnes fragiles, donc les personnes âgées ou avec des comorbidités, il y ait aussi une diminution de l'efficacité du vaccin contre les formes sévères", explique-t-il.

Enfin, alors qu'environ 15% des plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés et que certains soignants s'opposent encore à l'obligation vaccinale, Arnaud Fontanet souligne l'importance d'une couverture la plus large possible au sein de la population et tient pour cela à rassurer une nouvelle fois : "Par rapport à l'innocuité de ces vaccins, il y a maintenant plus de 5 milliards de doses qui ont été distribuées sur la planète, donc on a un recul considérable et on se rend compte que ces vaccins sont très sûrs", dit-il.

Il signale aussi que les effets indésirables attribués aux vaccins sont généralement "beaucoup plus fréquents et plus sévères" en cas d'infection. "Pour donner un exemple, sachez que si vous faites une infection naturelle et avez une prédisposition pour les myocardites, la probabilité d'en faire une est 6 fois supérieure et beaucoup plus sévère."