Covid-19 : le Prozac, un traitement efficace pour éviter les formes graves de la maladie ?

Pour arriver à ce constat, une équipe de médecins et de chercheurs de l’hôpital Corentin Celton (AP-HP), au sud de Paris, a analysé les données de santé de 7.230 malades du Covid-19 au cours des trois mois qui ont précédé leur hospitalisation suite à une infection au Covid-19. Ils ont observé que les patients sous antidépresseurs à leur entrée à l'hôpital étaient assez peu représentés (345, soient 5% de l'échantillon) mais surtout, parmi eux, le risque d'intubation et de décès était inférieur de 40% en comparaison à ceux qui n’avaient pas pris un tel traitement.

Ces travaux viennent s'ajouter à des recherches déjà en cours sur le sujet notamment en Allemagne et aux États-Unis, où un essai clinique sur la Fluvoxamine, une autre molécule utilisée pour le traitement des dépressions et des troubles obsessionnels compulsifs, a également montré de bons résultats sur 150 patients. Pour l'heure, il ne s'agit que d'une hypothèse et elle nécessite d'être confirmée par le biais d'un essai à plus grande échelle. Les hôpitaux de Paris devraient bientôt en lancer un sur des centaines de patients. Et il faudra encore attendre plusieurs mois pour savoir si le traitement tient ses promesses.