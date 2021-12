Le vaccin de Moderna comporte-t-il "trois fois plus d'ARNm" que le vaccin Pfizer ?

Ils sont décrits comme des "frères jumeaux" par le ministère de la Santé. Selon les autorités sanitaires, les vaccins commercialisés par Moderna et Pfizer pour lutter contre le Covid-19 sont "pareils", pour reprendre les termes utilisés par Olivier Véran le vendredi 3 décembre sur Franceinfo. Selon le ministre de la Santé, "la seule différence" entre les deux produits "c'est que si vous avez moins de 30 ans, on préfère vous donner du Pfizer plutôt que du Moderna".

Une explication qui ne satisfait pas les internautes. Depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, ils soulignent les différences entre ces deux produits, critiquant notamment celui de l'entreprise américaine, jugé moins sûr. En cause selon eux, Spikevax (Moderna) compterait "trois fois plus d'ARN messager", la technologie utilisée par les deux laboratoires, que son concurrent Comirnaty (Pfizer). Qu'en est-il réellement ?

Qu'est-ce-que cela signifie ? Interrogé sur la question, le professeur Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale , a reconnu sur LCI que "cette dose un peu plus élevée" était "probablement, mais sans certitude absolue" liée à un "tout petit risque chez les jeunes de moins de 30 ans d'une complication inflammatoire". Pour rappel, ces complications ne sont pas jugées graves, et "passent au bout de deux ou trois jours".

Si les autorités sanitaires pensent que les deux produits sont quasi-similaires, c'est parce qu'ils "s'appuient sur la même technologie" et "présentent une efficacité comparable", comme le précise le site du ministère de la Santé. Sauf que jumeaux ne veut pas dire identiques. Il est vrai que certaines différences existent, notamment sur le dosage. Une injection du produit de Moderna comporte ainsi 100 microgrammes (µg) d'ARNm pour 0,5 ml de solution saline . Avec Pfizer, le patient reçoit 30 µg dans une dose de 0,3 ml, après dilution. Dans le premier cas, le dosage est bel et bien trois fois plus fort.

Une concentration en ARNm éventuellement liée à plus d'effets indésirables... Mais aussi à une plus grande efficacité ! Plusieurs travaux ont en effet montré depuis le début de l'automne que le produit américain permettrait d'être protégé plus longtemps. Une étude britannique (pas encore évaluée par les pairs) suggère par exemple que le vaccin Moderna serait le seul à être efficace à plus de 90% plusieurs semaines après la deuxième dose, contrairement à Pfizer et AstraZeneca.

Dans un avis rendu le 8 novembre dernier, la Haute autorité de santé observait donc que "plusieurs études conduites en conditions réelles d'utilisation tendent à montrer une efficacité vaccinale légèrement supérieure pour Spikevax par rapport à Comirnaty". De quoi "conforter l'intérêt de Spikevax, en particulier chez les personnes à risque de forme grave de Covid-19".