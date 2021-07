Covid-19 : le vaccin de Sanofi attendu pour décembre

Bonne nouvelle. Après plusieurs mois d'attente, le vaccin contre le Covid-19 de Sanofi devrait être (enfin) disponible en décembre 2021, a fait savoir ce lundi sur France inter Olivier Bogillot. "On a attaqué nos études de phases 3", a rappelé le président de Sanofi France. "On est sur une technologie différente de l'ARN Messager", celle de la "protéine recombinante", précise le dirigeant. Ce procédé "stimule le système immunitaire", le "soumet à la protéine du virus et le fait réagir". "C'est la technologie qui était la plus performante il y a encore un an", souligne-t-il. Ce vaccin nécessitera deux doses pour une primo-vaccination et une seule dose en cas de vaccination de rappel.