Efficacité, effets secondaires... Ce qu’il faut savoir sur le vaccin Moderna, attendu ce lundi en France

Le vaccin Pfizer/BioNTech n’est plus seul. L'Agence européenne du médicament (EMA) a autorisé mercredi 6 janvier l'utilisation du vaccin développé par la société américaine Moderna au sein des pays de l'Union européenne. La Commission européenne a délivré son feu vert dans la foulée. Vendredi 8 janvier, la Haute autorité de santé (HAS) a également donné son accord pour que le vaccin soit utilisé en France "dans le cadre de la stratégie vaccinale, y compris chez les personnes très âgées et présentant potentiellement des comorbidités". La France recevra ainsi ce lundi 11 janvier une première livraison de ce sérum, amené à êtres dispatché dans les zones où le virus circule le plus.