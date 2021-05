Covid-19 : le vaccin Pfizer bientôt chez les enfants ? Le régulateur européen démarre son évaluation

Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 sera-t-il bientôt administré chez les enfants ? La procédure progresse. Ce lundi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé avoir entamé l'évaluation de son utilisation chez les 12-15 ans, après des demandes d'autorisation déposées par les deux entreprises pour cette tranche d'âge au sein de l'UE et aux États-Unis.

Premier vaccin autorisé au sein de l'Union européenne, le produit de Pfizer et BioNTech a déjà été administré plus de 16 millions de fois en France, selon les dernières données du gouvernement datées du 2 mai, dont plus de 10,5 millions de premières injections. Les plus de 50 ans (sans comorbidités) devraient y avoir accès à compter du 15 mai.

Le vaccin Moderna, qualifié de "frère jumeau" de Pfizer par le ministère de la Santé, pourrait lui aussi être injecté chez les enfants à l'avenir. En mars, la société de biotechnologie américaine avait lancé un essai clinique sur plusieurs milliers d'enfants âgés de 6 mois à 11 ans, outre-Atlantique. Une ouverture de la cible vaccinale serait d'ailleurs la bienvenue, alors que l'Institut Pasteur estime que neuf adultes sur dix devront être vaccinés pour atteindre l'immunité collective, en l'absence de vaccination des enfants.