Le vaccin Pfizer serait efficace contre les formes graves pendant au moins six mois

L'efficacité du vaccin Pfizer/BioNTech a fait l'objet d'une nouvelle étude parue dans la revue The Lancet ce mardi 5 octobre. Menée par Pfizer et le réseau de santé américain Kaiser Permanente, elle a étudié de près les données médicales de 3,4 millions de personnes basées en Californie du Sud, entre décembre 2020 et août 2021. Il en ressort que les deux doses du vaccin sont efficaces contre les risques d'hospitalisation et les variants sur une période minimale de six mois.