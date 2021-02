Le vaccin Pfizer/BioNTech peut être stocké deux semaines à des températures plus élevées

Une nouvelle qui pourrait bien simplifier la distribution des doses vaccinales contre le coronavirus. Les laboratoires BioNTech et Pfizer ont indiqué conjointement ce vendredi que leur vaccin pouvait être conservé pour deux semaines à des températures situées entre -15 et -25 degrés.

En cas de feu vert des autorités sanitaires, c'est toute la logistique autour du sérum qui pourrait être simplifiée. Pour l'instant, son transport et son stockage sont conditionnés au maintien de températures glaciales entre -80 et -60 degrés. Ce conditionnement extrême nécessite l'usage de contenants spécialisés, freinant largement la distribution du produit basé sur la technologie de l'ARN messager. Les nouvelles règles de stockage "pourraient faciliter la gestion de notre vaccin dans les pharmacies et permettre une plus grande flexibilité dans les centres de vaccination", confirme Ugur Sahin, patron et co-fondateur de BioNTech.

À noter toutefois que la conservation à long terme (jusqu'à six mois) du vaccin conservera les standards initiaux (entre -80 et -60 degrés donc). Les laboratoires travaillent toutefois sur de "nouvelles formules qui pourraient rendre le vaccin encore plus facile à transporter et utiliser". À titre de comparaison, le sérum de Moderna - également basé sur la technologie de l'ARNm - peut déjà être conservé pendant six mois à -20 degrés et rester stable au réfrigérateur classique pendant 30 jours.