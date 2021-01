Covid-19 : le variant anglais détecté par seulement "30% des laboratoires" ?

Avec un virus "mutant" qui serait devenu "50% à 74%" plus contagieux, chacun réalise l'importance cruciale d'une surveillance renforcée de l'épidémie. Or, sans chercher, comment pourrait-on trouver ? La question est finalement assez légitime. C'est celle qui anime des internautes qui craignent que "seuls 30% des laboratoires français ont les tests PCR capables de le détecter". "Tous les PCR ne détectent pas le nouveau variant, qui se propage beaucoup plus rapidement", s'inquiétait une internaute le 3 janvier dernier, tandis qu'une autre se demandait s'il ne valait pas mieux "utiliser un test fiable à 100%". En réalité, ces deux personnes ont mal compris ce chiffre et ce qu'il représente.