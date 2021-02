Covid-19 : le variant britannique continue de muter et préoccupe d'autant plus

Selon la BBC, des opérations de dépistage ont déjà été réalisées en urgence dans certaines régions du pays, et pourraient encore être étendues. Verdict ? La spécificité génétique a déjà été repérée chez plusieurs dizaines de malades à Bristol et à Liverpool.

Des tests en laboratoire ont montré qu’il est possible que certaines personnes déjà touchées par le Covid-19 ne soient pas aussi bien immunisées contre un variant disposant d’E484K que contre une souche plus classique. Evoquant "une mutation qui nous angoisse beaucoup", Vincent Maréchal, professeur de virologie expliquait ce mercredi sur LCI, que "les virus qui ont cette mutation arrivent à échapper au moins partiellement aux anticorps neutralisants". De toutes les mutations connues, c’est "la plus inquiétante de toutes", alertait mi-janvier Ravindra Gupta, professeur de microbiologie à l’Université de Cambridge, auprès de l'AFP.

Mais ce n'est pas tout. Selon une étude publiée le 6 janvier, non revue par des pairs pour l'heure, avec la mutation E484K, le virus serait treize fois plus apte à s’accrocher à nos cellules. "Cette mutation permet un meilleur attachement de Spike sur le récepteur, donc une meilleure infection des cellules. Il est donc certainement plus infectieux et pourrait se transmettre plus rapidement", détaille pour sa part, Daniel Duna, chercheur du CNRS au centre de physiopathologie de Toulouse Purpan, pour l’Obs. Pour rappel, d'après les études de terrain, le variant anglais "d'origine" serait déjà 40 à 70 % plus transmissible.